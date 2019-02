Un jour de grève à l'hôpital

Le service de pédiatrie fonctionne comme un dimanche - © Sarah Devaux

Services au ralentis voire horaire du dimanche

Au bloc, on fonctionne en service réduit. Une salle sur 4 est fermée. Plusieurs opérations non-urgentes ont dû être reportées. Plusieurs consultations aussi. Par contre, l'ambiance en pédiatrie ressemble à s'y méprendre à un dimanche. "Concrètement, on a deux personnes en moins", nous explique Marine Jacquemin, chef de service, "on n'a pas d'infirmière d'urgence, pas de brancardier donc on amène nous-même les enfants au bloc opératoire. On essaye de trouver des bras en plus, on fait avec les moyens du bord. Heureusement, les parents sont aussi conscients des difficultés donc on fait avec."



Une journée pas comme les autres dans cet hôpital... Même si ici, on a pris les devants. Des réunions sur la grève du jour ont permis d'organiser le fonctionnement de l'institution malgré tout.