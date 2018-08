Un jour dans l'info: vol 571 pour Tel-Aviv

L’histoire d’un vol de la Sabena détourné par des pirates de l’air. Au printemps 1972, quatre membres de l’organisation palestinienne Septembre Noir prennent le contrôle sur un avion de ligne. Voici l’histoire du vol SN571 pour Tel-Aviv.

Nous sommes le 9 mai 1972. Il est 8 h du matin et sur le tarmac de l’aéroport de Tel-Aviv, en Israël, les forces spéciales se préparent à donner l’assaut. Sur une piste désaffectée, en bout d’aéroport, un avion s’est posé. A son bord : les passagers, l’équipage et un commando de fedayin palestiniens. Quatre pirates de l’air qui ont pris le contrôle sur l’avion. Debout sur une plate-forme d’embarquement, devant une vitre qui donne le tarmac des pistes un journaliste de la RTBF commente la scène. Sur les images, en noir et blanc, on peut voir les blindés de l’armée israélienne. Et tout au bout du zoom… l’avion.

Une série de Bertrand Henne et Hélène Maquet, réalisée en collaboration avec la SONUMA pour la recherche d'archives et Jeremy Bocquet à la création sonore.

