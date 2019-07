Un jour dans l'info : Valentina Terechkova, première femme de l'Espace

La conquête de l’espace regorge d’histoires incroyables. Elles sont souvent écrites par des hommes. Pourtant très tôt, une femme s’est envolée à bord d’une des premières fusées : Valentina Terechkova est la première femme dans l’espace.

Nous sommes le 16 juin 1963. Valentina Terechkova est emballée dans sa combinaison spatiale orange et sanglée à son siège éjectable. Elle est en train de comprendre qu’il y a un problème. Nom de code : la Mouette.

Elle file dans l’espace à bord de son vaisseau, le Vostok 6. Elle va tourner quarante-huit fois en orbite autour de la terre.

Tout a commencé en 1961. Youri Gagarine vient de traverser l’atmosphère terrestre pour la première fois. Et dans l’histoire de la course aux étoiles, les Soviétiques veulent rapidement écrire le nom d’une femme. Serguei Korolov, père du programme spatial et Youri Gagarine, lui-même, se mettent en quête de cette première cosmonaute soviétique. Valentina est la petite fille de grands-parents paysans, venus de Biélorussie. Son père, conducteur de tracteur est mort sur le front quand elle avait deux ans. Malgré son intérêt pour les mathématiques, l’histoire, le français, la musique. Elle a quitté l’école pour rejoindre sa mère, ouvrière dans une usine textile.

Valentina aime le parachutisme et la prouesse historique de Gargarine la fait rêver. Elle décide alors de se présenter parmi 400 candidates à ce premier vol féminin. Pour les autorités, Valentina Terechkova et ce premier vol féminin sont avant tout un outil de propagande.

