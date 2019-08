Un jour dans l'info: Une soirée électorale ... mouvementée

Un jour dans l'info - Serge Reding : quand l’homme le plus fort du monde était belge - 22/08/2019 L’homme le plus fort du monde a un jour été belge. Serge Reding avait un physique incroyable, un métier surprenant. Et il est mort dans des circonstances qui restent encore mystérieuses. Serge Reding est un personnage étonnant et attachant. Haltérophile, médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Mexico, il a été une des grands figures du sport belge. Un enfant des Ardennes au coeur tendre, qui était également bibliothécaire et conseiller communal à Etterbeek. Il est mort très jeune, à 33 ans. Et les circonstances de son décès, au Philippines sont - encore aujourd’hui - teintées de mystère.