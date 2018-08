Un jour dans l'info: tricherie made in Germany

Histoire d’une tricherie. Sans doute la plus grande tricherie de l’ère industrielle moderne, celle des moteurs diesel de Volkswagen. Un tremblement de terre qui a commencé il y a 12 ans, qui a sonné le début de la fin du diesel de masse et dont les répliques continuent encore en ce moment..



Nous sommes au printemps 1996, quelque part dans les bureau de la division recherche du groupe VW à Wolsburg.

Les ingénieurs de la section dépollution moteur tiennent réunion. Au menu la nouvelle stratégie du groupe pour les Etats Unis baptisée “US07”.

Objectif du plan la conquête de l’ouest grâce au petit moteur diesel. Peu de consommation, peu de Co2. Ces petits moteurs cartonnent en Europe, VW veut révolutionner le marché américain. But final de cette stratégie, devenir le premier constructeur mondial et devancer Toyota...

Une série de Bertrand Henne et Hélène Maquet, réalisée en collaboration avec la SONUMA pour la recherche d'archives et Jeremy Bocquet à la création sonore.

