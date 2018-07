Un jour dans l'info: trahisons au PSC

On vous raconte comment le PSC, le parti social chrétien, s’est déchiré il y a 20 ans autour d’une idée un peu folle :abandonner son alliance avec le parti socialiste pour se marier avec les libéraux. À l’époque ça n'avait pas marché. À l’inverse de ce qui s’est passé 20 ans plus tard.

Nous sommes le 7 juin 1997. Ce samedi-là l'événement attendu c’est le match des Diables rouges. Ils jouent contre San Marin pour tenter de se qualifier pour la Coupe du monde qui aura lieu en France un an plus tard. Ce soir-là grâce à Lorenzo Staelens et Luis Olivera, les dDiables gagnent largement 6-0. L’information fait évidemment la une du journal parlé de la soirée. Mais ce n’est pas le seul gros titre. L’autre est politique.

Gérard Deprez fait une sortie fracassante. L’homme fort du PSC, l’ancien président du parti, demande, somme plutôt, le PSC d’abandonner son partenaire, le PS, pour se marier avec le PRL, les libéraux. Le camp d’en face quoi. Ce n’est pas banal, c’est même du jamais vu, surtout en public…

Pour ré-écouter Les autres épisodes d'Un Jour dans l'Info :

Episode 1 : Vagues Ovnis

Episode 2 : L'Affaire Trusgnach

Episode 3 : La prise d'otages de Tilff

Episode 4 : L'affaire des couveuses de la mort

Episode 5 : L'affaire Festina

Episode 6 : Le dictateur et sa coupe du monde (Argentine 78)

Episode 7 : Crash d'un Mig23 à Hasselt