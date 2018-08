Un jour dans l'info: Robin des Ardennes

Une journée de sueurs froides à la RTBF. Nous vous racontons aujourd’hui la prise d’otage d’un bus. Comment trois jeunes garçons sont venus de Vielsalm, jusqu’au Boulevard Reyers. En visant une station de radio et de télévision, forcément, tous leurs gestes ont été filmés, enregistrées. Voici l’histoire de Michel Strée.

Fin de matinée, nous somme le 14 novembre 1980. Les bâtiments de la RTBF, au Boulevard Reyers sont toujours en travaux. Au sommet de la Tour Reyers, une grue jaune est plantée

Sur les parkings, des tas de terre attendent un aménagement plus précis. Un bus des TEC entre sur le parking.Un bus orange, barré d’une fine bande bleue, horizontale. A l’intérieur : des adolescents, un professeur, le chauffeur du bus. Et trois preneurs d’otage. L’un d’eux descend du bus. Il est tout jeune. Cheveux noirs, coupe à la Elvis. Pantalon Noir. Bottes noires. Chemise lacée sur son torse. Il se présente à la grille, les responsables de la sécurité sont déjà là. Ils disent avoir une bombe et veulent de la nourriture.

Une série de Bertrand Henne et Hélène Maquet, réalisée en collaboration avec la SONUMA pour la recherche d'archive et Jeremy Bocquet à la création Sonore.

