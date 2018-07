Un jour dans l'info : on a tiré dans les Fourons

C’est l’histoire d’un des rares cas de violence politique en Belgique. On a souvent tendance à dire que le communautaire fait couler de la salive et de l’encre mais pas du sang. C’est presque vrai. Car ce jour là dans les Fourons entre flamand et wallons, le sang va couler.

Le 9 Mars 1980, dans les Fourons, la journée s’annonce un peu grise, mais pas trop mauvaise. De quoi profiter un peu des vallons verdoyants de l’est de la Belgique. Quand il se réveille Joseph Snoeck ne sait pas qu’il va tirer sur des hommes. Mais il sait qu’il va passer une mauvaise journée, car Joseph Snoeck à un problème, il est francophone, et c’est jour de promenade flamingante aujourd’hui à Fourons...

Une série de Bertrand Henne et Hélène Maquet, réalisée en collaboration avec la SONUMA pour la recherche d'archive et Jeremy Bocquet à la création Sonore.

Pour ré-écouter Les autres épisodes d'Un Jour dans l'Info :

Episode 1 : Vagues Ovnis

Episode 2 : L'Affaire Trusgnach

Episode 3 : La prise d'otages de Tilff

Episode 4 : L'affaire des couveuses de la mort

Episode 5 : L'affaire Festina

Episode 6 : Le dictateur et sa Coupe du monde (Argentine 78)

Episode 7 : Crash d'un Mig23 à Hasselt

Episode 8 : Trahisons au PSC

Episode 9 : La triste histoire de Sœur Sourire

Episode 10 : La chute d'un géant

Episode 11 : Les hommes de la Manche

Episode 12 : Croisière nucléaire à Florennes

Episode 13 : La folie New Beat