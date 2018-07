Un Jour dans l'Info : mort et (courte vie) de la New Beat

Un Jour dans l'Info raconte l'histoire d'un mouvement musical et vestimentaire bien de chez nous : la New Beat. Né au milieu des années 80, il va générer des dizaines et des dizaines de morceaux en quelques années.

Dans le petit matin d’automne, près de Gand. Les néons illuminent encore la façade d’un énorme cube de béton blanc. Frappé d’un énorme B, le scintillement des lumières bleu écrit dans la nuit, le mot : “Boccaccio”. A l’intérieur la musique résonne. Il est 5 du matin…

Quand la police envahit cette boîte de nuit de Desteelbergen, près de Gand, le clubbers protestent et scandent à tue-tête le nom du Boccaccio. La police les fait sortir de force. Les autorités belges exigent la fermeture définitive et irrévocable de la boîte de nuit. Drogues synthétiques et nuisances sonores, le bourgmestre de Gand n'en veut plus.

Le Boccaccio doit fermer ses portes. Pourtant c’est le berceau d’un mouvement musical et vestimentaire qui va traverser l’Europe comme une comète : la New Beat.

Une série de Bertrand Henne et Hélène Maquet, réalisée en collaboration avec la SONUMA pour la recherche d'archive et Jeremy Bocquet à la création Sonore.

