Un jour dans l'info: Marvin Gaye à Ostende

Il y a des histoires belges qu’on connaît peu. Voici celle d’un hôtelier d’Ostende, bien décidé à sauver une star soul américaine. Nous vous racontons comment Marvin Gaye a composé un de ses albums mythiques depuis les plages ostendaises.

Nous sommes le 14 février 1981. Sur le pont du paquebot, un homme se tient debout. Les barres d’immeuble blanches s’étirent le long de la digue. Les deux flèches de la cathédrale d’Ostende déchirent le ciel. Derrière lui, Marvin Gaye laisse Londres et des souvenirs sombres. Il vient rejoindre Freddy Cousaert, un hôtelier ostendais, manager à ses heures qui lui a proposé de l’héberger. Le chanteur est déjà une énorme star, mais parmi tous ses problèmes d’argent et de cœur, il y a aussi l’alcool et la drogue.

Freddy l’installe dans un petit appartement d’un immeuble de la Koningstraat qui lui appartient, Le Piccadily. Il est situé à quelques pas de l’hôtel Mercury, l’hôtel de Freddy et sa femme Liliane Cousaert. Marvin Gaye vient y manger. Liliane cuisine ses plats préférés : de la sole, du poulet.

Un semi-anonymat dans lequel Marvin Gaye va peu à peu se reconstruire. Marvin Gaye a vécu à Ostende pendant 18 mois. Dans sa reconstruction ostendaise, Marvin Gaye a écrit un de ses plus grands albums. Et un de ses plus grands tubes : Sexual Healing. Un album qui va marquer l’histoire de la musique et de la soul et qui a été enregistré ici, en Belgique.

Une série réalisée avec l'aide de Sonuma. Récit Bertrand Henne et Hélène Maquet. Recherche d'archives Martine Plenus. Création sonore Jeremy Bocquet

