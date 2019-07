Un jour dans l'info : "Marina" de Rocco Granata

Un véritable conte de fée, dans cet épisode. L’histoire d’un succès planétaire, devenu hymne de l’immigration italienne en Belgique : Marina, de Rocco Granata.

Nous sommes le 20 avril 1960. Les ailes du Moulin Blanc, à Arschot, ont arrêté de tourner depuis que le bâtiment est devenu un dancing. A l’intérieur, les caméras de la RTB sont venues filmer un homme qui a envahi les ondes des radios du monde entier depuis quelques mois : Rocco Granata. Il est né 20 ans plus tôt dans un petit village de Calabre. Le garçon quitte les sols arides du sud de l’Italie, et met les pieds dans la cité minière limbourgeoise de Waterschei pour ses 10 ans. Il aime deux choses : la mécanique (celle de Vespa) et la musique (surtout l’accordéon)

Voilà comment débute le conte de fée…

Une série réalisée avec l’aide de Sonuma. Récit Bertrand Henne et Hélène Maquet. Recherche d’archives Martine Plenus. Création sonore Jeremy Bocquet

Retrouvez tous les épisodes d’Un Jour dans l’Info ci-dessous :

Episode 1 : La création du PTB

Episode 2 : Valentina Terechkova, première femme dans l’espace

Episode 3 : Le goal de David Platt

Episode 4 : L’assassinat du commandant Ahmed Chah Massoud

Episode 5 : 1975, la défaite d’Eddy Merckx

Episode 6 : Marvin Gaye à Ostende

Episode 7 : Le débarquement de Strépy-Thieu

Episode 8 : L’affaire Monica Lewinsky

Episode 9 : La disparition de Guy Spitaels

Episode 10 : L’affaire Willy Peers

Episode 11: L'assassinat de Naim Khader

Episode 12: "Marina" de Rocco Granata