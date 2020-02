Un Jour dans l'Info: La découverte d'Otzi, l'Homme des Glaces au milieu des Alpes

L’histoire d’une découverte archéologique majeure du 20eme siècle, dans cet épisode. Le corps d’Otzi, l’Homme des Glaces a été découvert fait par hasard par des promeneurs dans les Alpes italiennes. Après la découverte de ce corps vieux de 5200 ans, des scientifiques ont mené une enquête passionnante sur les circonstances de sa mort.

Nous sommes le 19 septembre 1991. Les sommets enneigés du Sud Tyrol brillent sous les rayons du soleil. Erika et et Helmut Simon sont en pleine randonnée. Passionné de montagne, ce couple d’Allemands profite de la fin de l’été, à la frontière entre l’Italie et l’Autriche. Sur le chemin qui les mène au col de Tisenjoch, Erika aperçoit au loin une mare glacée. Et de cette marre, une forme semble émerger. En s’approchant, ils découvrent un corps humain, dont la moitié supérieure dépasse la glace. Il est allongé sur le ventre, un bras en travers de la poitrine. Sa peau est nue et a pris une couleur ambrée. De toute évidence, le corps repose ici depuis longtemps.



Alerté, le gardien du refuge le plus proche Markus Pirpamer n’est pas surpris de la découverte. Les accidents d’alpinisme sont courants, et les glaciers mettent parfois des décennies à libérer les corps. Une équipe de l’université d’Innsbruck arrive sur place pour dégager le corps. Et quand un archéologue du nom de Konrad Spindler l’examine, au premier regard, il n’en revient pas ! Le corps momifié est vieux de plusieurs milliers d’années. C’est le début d’une grande aventure scientifique, celle d’une momie nommée Otzi.

Tout a commencé 5200 ans plus tôt. Une silhouette grimpe sur les flancs de la montagne, à 3200 mètres d’altitude. Il mesure environ 1m65, pèse une cinquantaine de kilos. Sa barbe s’ouvre sur des dents écartées. L’homme est âgé. Il a 45 ans, longévité plutôt rare pour l’époque. Alors, que s’est-il passé ? Pourquoi est-il mort ? Mystère. Il faudra attendre 2001 et une longue enquête scientifique pour découvrir qu’Otzi a été assassiné.

Retrouvez tous les épisodes d’Un Jour dans l’Info ci-dessous :

Épisode 48 : 1991, une momie dans les Alpes