Un jour dans l'info : La bataille de Seattle

C’est l’histoire d’une bataille. La bataille de Seattle en 1999 contre une réunion de l'Organisation Mondiale du Commerce. La mobilisation de milliers de manifestants va marquer les esprits. Cette année-là naît véritablement l’altermondialisme.

Le 1er décembre 1999, les autorités de la ville de Seattle, dans le nord ouest des Etats-Unis, déclarent l'État d’urgence. La ville est placée sous couvre-feu, la garde civile est appelée en renfort car Seattle n’est plus sous contrôle. Une bataille rangée entre la police et des manifestants a commencé. Pour la première fois, le monde découvre des manifestants, prêts à l’affrontement. Habillés de noir, équipés de masques à gaz, ils s’en prennent au Starbucks et au McDonald's… Quelques centaines de Black Bloc, mais surtout près de 50 000 personnes venues avec une idée fixe, empêcher la tenue d’un sommet important de l’OMC, l’Organisation Mondiale du Commerce, qui veut libéraliser le commerce mondial.

Une série réalisée avec l’aide de la Sonuma. Récit de Bertrand Henne et Hélène Maquet. Recherche d’archives Martine Plenus. Création sonore Jeremy Bocquet

