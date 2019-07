Un jour dans l'info : L'affaire Willy Peers

Retour dans les années 70. Un médecin est emprisonné parce qu’il pratique l’avortement en Belgique. L’Affaire Willy Peers va véritablement lancer le débat sur l’interruption volontaire de grossesse en Belgique.

Nous sommes le 22 février 1973. Les portes battantes de la maison de Sûreté de Namur s’ouvrent. Un combi Volkswagen sort, surmonté d’un gyrophare et conduit par un policier. A l’intérieur, le docteur Willy Peers est en train d’être libéré. Imperméable beige, chemise blanche et cravate sombre. Ses lunettes légèrement fumées et ses cheveux ramenés en arrière. Rien n’indique que l’homme qui sort du véhicule était en cellule, quelques heures plus tôt. Et pourtant, Willy Peers, gynécologue, directeur du centre d’obstétrique et de gynécologie de la Province de Namur vient de passer 34 jours en détention préventive.

Avec cette libération, l’affaire Peers touche à sa fin. L’histoire de ce médecin emprisonné pour avoir accepté d’avorter des centaines de femmes va véritablement lancer le débat sur l’interruption volontaire de grossesse dans la société belge.

Une série réalisée avec l’aide de Sonuma. Récit Bertrand Henne et Hélène Maquet. Recherche d’archives Martine Plenus. Création sonore Jeremy Bocquet

