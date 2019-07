Un jour dans l'info : L'affaire Lizin

C’est l’histoire d’un coup. Un coup politique et médiatique. L’histoire de l’expédition de la députée socialiste Anne Marie Lizin en Algérie. Une expédition dont le but est de faire sortir 3 enfants du territoire Algérien. En toute illégalité bien sûr.

Ce 02 février 1986, le JT de la RTBF s’ouvre sur une affaire très délicate. Deux belges ont été arrêtés en Algérie. Et ce n’est pas n’importe qui, une députée européenne, et un journaliste. Anne-Marie Lizin et Jean-Paul Procureur se sont donc rendus en Algérie dans le plus grand secret et avec de faux passeports fabriqués dans la ville de Huy dont Anne-Marie Lizin est bourgmestre.

Leur objectif : ramener trois enfants, issus d’un mariage mixte belgo-algérien. La mère a obtenu la garde, mais le père les a fait revenir en Algérie pour le séquestrer. Un cas typique de rapt parental et un blocage judiciaire et diplomatique entre les deux pays.

Avec cette affaire, la question des rapts d’enfants s’invite dans les débats.

Une série réalisée avec l’aide de la Sonuma. Récit de Bertrand Henne et Hélène Maquet. Recherche d’archives Martine Plenus. Création sonore Jeremy Bocquet.

