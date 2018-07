Un jour dans l'info: l'affaire des Couveuses de la Mort et le début de la Guerre du Golfe

L'histoire d’une manipulation racontée sur les ondes de La Première, ce matin. Celle d’un cas évident de propagande de guerre : l’affaire du vol des couveuses Koweïtienne par l’Irak en 1990. L'information a été montée de toutes pièces et a largement préparé l’opinion publique à la guerre.

Ce 10 Octobre 1990, un événement se prépare à Washington. Dans la salle confinée du Comité des Droits de l’Homme du Congrès des Etats Unis on parle du Koweit. Le petit pays du golfe vient d’être envahi par son voisin l’Irak de Saddam Hussein. Les membre du congrès procède à des auditions pour savoir ce qui s’y passe.

Un sénateur républicain John Porter invite une jeune fille à la tribune. Elle à 15 ans. Elle dit s'appeler Nayirah. Elle s’installe calmement, un peu intimidée par les ors du capitole. Sa voix tremble...

"Monsieur le président, messieurs les membres de ce comité, je m’appelle Nayirah et je reviens du Koweït. Ma mère et moi étions au Koweït le 2 août pour passer de paisibles vacances. Ma sœur aînée avait accouché le 29 juillet et nous voulions passer quelque temps au Koweït auprès d’elle. […]

Un infirmière volontaire au Koweit. Voilà un témoignage qui s’annonce important. Un témoignage de première main, ce n’est pas un soldat qui pourrait être aux ordres, ou un homme politique en mission. Non c’est une jeune infirmière volontaire. Après s’être présentée. Elle raconte ce qu’elle à vu. Et ce qu’elle à vu dépasse l’entendement...

Voilà le point de départ d'un cas d'école de la propagande de guerre.

Pour ré-écouter Les autres épisodes d'Un Jour dans l'Info :

Episode 1 : Vagues Ovnis

Episode 2 : L'Affaire Trusgnach

Episode 3 : La prise d'otages de Tilff