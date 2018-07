Un jour dans l'info: L'affaire des concombres tueurs

C’est l’histoire d’une infection alimentaire qui a fait près de 40 morts en 2011. Un crise sanitaire européenne qui s’est muée en véritable enquête policière pour connaître la source de l’épidémie.



21 mai dans un Hôpital de Hambourg, un homme se présente aux urgences. Il est très malade. Il a de la fièvre, des maux de têtes et de ventre, et surtout il souffre de diarrhée hémorragique. Les médecins tiquent. C’est grave évidemment, et c’est un symptôme plutôt rare. Or depuis quelques jours plusieurs patients sont arrivés avec le même problème. Deux d’entre eux sont décédés.



Il soupçonne alors une infection alimentaire. Il en réfère aux autorités sanitaires de la ville, qui en réfère elle-même au Ministre de la santé.

Une première alerte est lancée. Le nom de la bactérie tueuse est rapidement connu et apparaît en une de tous les médias d’Europe. Esherishia Coli ou Ecoli.

