Un jour dans l'info: femmes des années 80

C’est l’histoire d’une lutte féministe. C’est l’histoire de 13 ouvrières qui ne sont pas laissées faire quand elles ont été licenciées et remplacées par des hommes. Elles se sont frottées aux patrons, bien entendu, mais surtout aux syndicalistes masculins.



3 novembre 1982. 6 heure du matin. Usine Beckaert -Cockerill de Fontaine-L’évèque. Un groupe d’une dizaine de femmes fait le piquet devant les grilles. Les camions défilent, et entrent malgré tout dans la fabrique de clous et de fils d’aciers.

Il pleut, il fait froid, leur piquet n'arrête personne. Et pourtant ce tout petit mouvement de colère va se retrouver dans le JT de la RTBF…

Une série de Bertrand Henne et Hélène Maquet, réalisée en collaboration avec la SONUMA pour la recherche d'archive et Jeremy Bocquet à la création Sonore.

Retrouvez tous les épisodes de Un Jour dans l'Info ci-dessous :

Episode 1 : Vagues Ovnis

Episode 2 : L'Affaire Trusgnach

Episode 3 : La prise d'otages de Tilff

Episode 4 : L'affaire des couveuses de la mort

Episode 5 : L'affaire Festina

Episode 6 : Le dictateur et sa Coupe du monde (Argentine 78)

Episode 7 : Crash d'un Mig23 à Hasselt

Episode 8 : Trahisons au PSC

Episode 9 : La triste histoire de Sœur Sourire

Episode 10 : La chute d'un géant

Episode 11 : Les hommes de la Manche

Episode 12 : Croisière nucléaire à Florennes

Episode 13 : La folie New Beat

Episode 14 : On a tiré dans les Fourons

Episode 15 : La naissance d'une reine

Episode 16 : Le jour de gloire d'Yves Leterme

Episode 17 : Rosetta, une fille en or

Episode 18 : L’affaire des concombres tueurs

Episode 19 : Un soir d'élections à Schaerbeek

Episode 20: Routiers en blocus

Episode 21: Haute tension à Tihange

Episode 22 : La catastrophe du Herald of Free of Enterprise

Episode 23 : La chute du léopard

Episode 24 : Tricherie made in Germany