Un Jour dans l'Info : 2005, le non des Français au projet de constitution européenne

Cet épisode d’Un Jour dans l’Info dans l’histoire d’un non. Le non des Français au projet de constitution européenne de 2005. Un évènement qui a marqué la politique Française et européenne. Un coup de frein à l’Europe et un bouleversement du paysage politique français.

Le 29 mai 2005, après des mois de campagne, les Français sont appelés à dire oui ou non à un projet de constitution européenne. 9 pays européens ont déjà dit oui, dont la Belgique par un vote du parlement. Certains pays comme la France ou l’Espagne ont décidé eux la voie du référendum. En Espagne, le oui triomphe à plus de 70%. Mais en France ce jour-là, la machine bien huilée de l’intégration européenne va se gripper. C’est le non qui l’emporte. Un choc pour l’Europe, un choc aussi pour la France.

