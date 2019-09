Un jour dans l'info : 1997, la rétrocession de Hong Kong

Depuis plusieurs mois, les manifestations s'enchaînent à Hong Kong. Les manifestants protestent contre une nouvelle loi que le pouvoir chinois veut faire passer. Celle-ci rend possible l'extradition de prévenus depuis Hong-Kong vers la Chine. Hors le régime hongkongais est particulier. Son fondateur, Deng Xiaoping, l’a appelé « Un Etat, deux systèmes ». Comment cela s'explique-t-il ? C’est ce que raconte cet épisode d'Un Jour dans l'Info.

Nous sommes le 30 juin 1997. La nuit est déjà tombée sur Hong-Kong. Une pluie fracassante s’abat sur les routes, les trottoirs, les immeubles, enregistrée par les milliers de micros et de caméras venus, du monde entier, pour immortaliser l’incroyable basculement qui va avoir lieu. Hong Kong va passer de la souveraineté britannique au régime Chinois. Dans quelques minutes 21h va sonner. A la frontière entre Hong Kong et la chine, des dizaines de camionnettes vertes impeccablement alignées sont en train de pénétrer sur le territoire. A leur bord, 200 militaires arrivent, formant l’avant-garde de l’armée chinoise qui vient prendre son poste. Le grand ballet de la rétrocession de Hong Kong peut commencer. C’est la fin d’un siècle et demie de souveraineté britannique, et le résultat d’une décision négociée depuis une quinzaine d’années.

Retrouvez tous les épisodes d’Un Jour dans l’Info ci-dessous :

Épisode 1 : La création du PTB

Épisode 2 : Valentina Terechkova, première femme dans l’espace

Épisode 3 : Le goal de David Platt

Épisode 4 : L’assassinat du commandant Ahmed Chah Massoud

Épisode 5 : 1975, la défaite d’Eddy Merckx

Épisode 6 : Marvin Gaye à Ostende

Épisode 7 : Le débarquement de Strépy-Thieu

Épisode 8 : L’affaire Monica Lewinsky

Épisode 9 : La disparition de Guy Spitaels

Épisode 10 : La catastrophe de Tchernobyl

Épisode 11 : La disparition d’Anthony De Clerck

Épisode 12 : L’affaire Willy Peers

Épisode 13 : L’assassinat de Naim Khader

Épisode 14 : "Marina" de Rocco Granata

Épisode 15 : L’affaire Lizin

Épisode 16 : L’accord de Schengen

Épisode 17 : La bataille de Seattle

Épisode 18 : La crise de la grippe H1N1

Épisode 19 : Petits meurtres au MR

Épisode 20 : Yaguine et Fodé

Épisode 21 : La fermeture d’Athus

Épisode 22 : Le détournement d’un Boeing de la Sabena

Épisode 23 : Les ouvrières de Salik

Épisode 24 : Surya Bonaly et le salto de Nagano

Épisode 25 : La bataille de l’Eau Noire en 1978

Épisode 26 : catastrophe du Herald of Free Enterprise

Épisode 27 : On a tiré dans les fourons

Épisode 28 : la mort de Frank Vandenbroucke

Épisode 29 : la trahison d’Ecolo

Épisode 30 : Une soirée électorale… mouvementée

Épisode 31 : Serge Reding : quand l’homme le plus fort du monde était belge

Épisode 32 : 1996, la plus longue grève de l’enseignement francophone

Épisode 33 : L’organisation du Grand Prix de Francorchamps

Épisode 34 : 1997, la rétrocession de Hong Kong