Un jour dans l'info : 1984, le naufrage du Mont-Louis

Histoire d’un naufrage un peu oublié, au larges des côtes ostendaises. Celui d’un navire français, le Mont-Louis, chargé de produits radioactifs.

Nous sommes le 25 août 1984. Il est un peu plus de 14h. La mer est calme, au large d’Ostende, bien qu’il y ait une légère brume. Le Mont-Louis, navire français de la Compagnie Générale Laritime avance le long d’une des routes les plus empruntées de la Manche. Parti de Dunkerke, sa coque rouge et blanche, frappée des initiales CGM, doit naviguer jusqu'à Riga, en Lettonie. Dans la salle des machines du Mont-Louis, Jean René Bourse, machiniste, est à son poste. Quand tout à coup, à 14h11, précises, un choc se fait ressentir. Un ferry allemand chargé de passagers, l’Olau-Britannia, vient de percuter le bateau, à hauteur de la salle des machines qui, rapidement, prend l’eau. L’équipage est évacué. A 18h57, le Mont-Louis gît, sur le flanc, par 3 mètres de fond.

Le Mont-Louis est chargé de produit radioactif. Il s’agit d’hexaflorure d’uranium, contenu dans dans 30 fûts jaunes, placés à l’avant du bateau. La cargaison appartient à une société française et est destinée à être enrichie en URSS. La France ne dispose pas à l’époque de toute la technologie d’enrichissement. La radioactivité de l’hexafluorure d’uranium est faible. Le problème est plutôt d’ordre chimique, le produit sous forme de cristaux peut devenir toxique, si il entre en contact avec l’eau. Il faut donc à tout prix que les fûts restent étanche. Une course contre la montre est lancée. En cette fin de fin de vacances scolaire, la plage d’Ostende est bondée.

Retrouvez tous les épisodes d’Un Jour dans l’Info ci-dessous :

Épisode 1 : La création du PTB

Épisode 2 : Valentina Terechkova, première femme dans l’espace

Épisode 3 : Le goal de David Platt

Épisode 4 : L’assassinat du commandant Ahmed Chah Massoud

Épisode 5 : 1975, la défaite d’Eddy Merckx

Épisode 6 : Marvin Gaye à Ostende

Épisode 7 : Le débarquement de Strépy-Thieu

Épisode 8 : L’affaire Monica Lewinsky

Épisode 9 : La disparition de Guy Spitaels

Épisode 10 : La catastrophe de Tchernobyl

Épisode 11 : La disparition d’Anthony De Clerck

Épisode 12 : L’affaire Willy Peers

Épisode 13 : L’assassinat de Naim Khader

Épisode 14 : "Marina" de Rocco Granata

Épisode 15 : L’affaire Lizin

Épisode 16 : L’accord de Schengen

Épisode 17 : La bataille de Seattle

Épisode 18 : La crise de la grippe H1N1

Épisode 19 : Petits meurtres au MR

Épisode 20 : Yaguine et Fodé

Épisode 21 : La fermeture d’Athus

Épisode 22 : Le détournement d’un Boeing de la Sabena

Épisode 23 : Les ouvrières de Salik

Épisode 24 : Surya Bonaly et le salto de Nagano

Épisode 25 : La bataille de l’Eau Noire en 1978

Épisode 26 : catastrophe du Herald of Free Enterprise

Épisode 27 : On a tiré dans les fourons

Épisode 28 : la mort de Frank Vandenbroucke

Épisode 29 : la trahison d’Ecolo

Épisode 30 : Une soirée électorale… mouvementée

Épisode 31 : Serge Reding : quand l’homme le plus fort du monde était belge

Épisode 32 : 1996, la plus longue grève de l’enseignement francophone

Épisode 33 : L’organisation du Grand Prix de Francorchamps

Épisode 34 : 1997, la rétrocession de Hong Kong

Épisode 35 : 1975, le Royaume-Uni restera dans l'Union européenne

Épisode 36: 1984, le naufrage du Mont-Louis