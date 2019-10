Un jour dans l'info - 1975: le Royaume-Uni restera dans l’Union européenne - 01/10/2019 C’est l’histoire d’un référendum. Celui de 1975, au Royaume-Uni. Les sujets de sa majesté devaient dire si oui ou non ils voulaient rester dans l’Europe. À l’époque ils ont dit oui. 40 plus tard, ils répondront non à la même question. Voici l’histoire d’un malentendu… Le 5 juin 1975. La BBC consacre une soirée spéciale au référendum pour ou contre le maintien dans le marché commun. Derrière le présentateur une carte en carton du Royaume-Uni apparaît. Le vert domine presque dans toutes les circonscriptions. Après une campagne très rude, très passionnée, c’est l’hymne européen qui retentit.