Un joggeur noir abattu aux Etats-Unis, "inquiétant" pour Trump

Le président américain Donald Trump s'est exprimé vendredi sur une vidéo montrant un joggeur noir abattu dans l'État de Géorgie, la qualifiant de "très inquiétante".

Deux hommes blancs sont soupçonnés d'avoir, le 23 février dernier, tendu une embuscade à Ahmaud Arbery, 25 ans, et de lui avoir tiré dessus mortellement.

Lors d'une interview accordée à Fox News, Donald Trump a qualifié ce meurtre de "déchirant". "J'ai regardé une photo de ce jeune homme. Il avait l'air d'être un jeune très bien et c'est une situation très inquiétante pour moi", a déclaré le président.

Le meurtre de M. Arbery, qui a eu lieu à Brunswick en Géorgie, près de son domicile, a provoqué un vif émoi après que la vidéo de sa mort fut diffusée en ligne.

Sur la vidéo, on aperçoit le jeune de 25 ans en train de faire du jogging lorsqu'il arrive à hauteur de Gregory et Travis McMichael. Le père et le fils brandissent alors leurs fusils et bloquent la route avec leur camion. Ahmaud Arbery se débat avec l'un des deux hommes, avant d'être tué par plusieurs balles.

Inculpation pour meurtre

Les deux hommes blancs, qui affirment qu'ils suspectaient la victime noire d'être un cambrioleur, ont été inculpés jeudi de meurtre et de voies de fait graves, a indiqué le bureau d'enquête de Géorgie (GBI).

Interrogé sur ce qui pouvait être fait pour éviter des tensions raciales à la suite du meurtre, Donald Trump a déclaré que "rendre justice est ce qui résoudra le problème".

Le président a affirmé sa confiance en le gouverneur de l'État de Géorgie, soulignant que l'application de la loi était à même de gérer la situation.

Le directeur du GBI a tenu une conférence de presse vendredi, expliquant que l'enquête était toujours en cours pour examiner si d'autres personnes devaient être interpellées.



Belga