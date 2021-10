Un jihadiste canadien, "voix off" de vidéos de l'EI, transféré et inculpé aux Etats-Unis

Un jihadiste canadien présenté comme un acteur-clé de la propagande du groupe Etat islamique (EI), a été inculpé aux Etats-Unis, où il a été discrètement transféré après sa capture en Syrie.

Mohammed Khalifa, 38 ans, a été capturé en janvier 2019 par les Forces démocratiques syriennes, une coalition dominée par les Kurdes et soutenue par Washington dans sa lutte contre le groupe jihadiste.

Il a été "récemment" confié au FBI et inculpé par la justice fédérale américaine dans l'Etat de Virginie pour association de malfaiteurs terroriste ayant provoqué la mort. Il est passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. D'après des médias canadiens, la justice de son pays souhaite aussi l'inculper.

Selon l'acte d'accusation américain rendu public samedi, le combattant a quitté le Canada en 2013 pour rejoindre l'EI en Syrie. Dès 2014, il est devenu un "membre-clé" de la cellule de propagande de l'organisation jihadiste. Cette cellule est à l'origine de vidéos d'exécutions d'otages étrangers dont les journalistes américains James Foley et Steven Sotloff, décapités en 2014.

Dans des échanges d'e-mails cités par l'acte d'accusation, Mohammed Khalifa justifie ces meurtres.

Le jihadiste canadien, né en Arabie saoudite, a personnellement été la "voix off" en anglais de plusieurs vidéos "de propagande de l'EI excessivement violentes", dont deux intitulées "Flammes de la guerre", la première datant de 2014 et la deuxième de 2017, peut-on lire sur ce document. Il s'agit de "deux des vidéos terroristes les plus importantes" du groupe jihadiste, selon l'accusation.