Un Italien recherché par la Belgique arrêté à Breda avec 1,2 million d'euros de cocaïne

La police néerlandaise a arrêté un automobiliste italien de 33 ans sur l'autoroute A16, près de Breda, qui transportait 34 kilos de cocaïne dans un compartiment caché de son véhicule. La drogue saisie a une valeur marchande de 1,2 million d'euros.

L'Italien a été interpellé jeudi en fin d'après-midi lors d'une action conjointe menée par les polices néerlandaise et belge et la Maréchaussée royale, une organisation de police néerlandaise sous statut militaire, contre la criminalité frontalière, a rapporté la police néerlandaise vendredi. L'Italien est en détention le temps qu'une enquête plus approfondie soit menée. Il était recherché en Belgique pour plusieurs infractions.