Un incendie se déclare à la Cathédrale Notre-Dame de Paris

Ce lundi soir, un incendie s'est déclaré dans la partie supérieure de la cathédrale Notre Dame de Paris. Les causes seraient "potentiellement liées" aux travaux de rénovation de l'édifice, a-t-on appris auprès des pompiers.

Le feu, dont la gravité restait encore à déterminer, a pris dans les combles de la cathédrale, monument historique le plus visité d'Europe, ont indiqué les pompiers. Selon le porte-parole de Notre-Dame, l'incendie se serait déclaré aux alentours de 16H50 GMT et un large nuage de fumée grise et jaunâtre s'échappait du bâtiment, situé au centre de la capitale française, sur l’île de la Cité.

Cet incendie intervient au premier jour des célébrations de la Semaine sainte qui mène à Pâques, principale fête chrétienne.

Construite entre 1163 et 1345, ce monument emblématique de Paris attire près de 13 millions de visiteurs chaque année.