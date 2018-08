Un impressionnant chantier redonne vie au Sky Hall de Brussels Airport

De grands travaux se tiennent en ce moment dans l'ancien Sky Hall de l'aéroport de Bruxelles. Les lieux qui datent de l'expo 58 ne sont plus utilisés depuis les années 90, mais ils vont avoir une nouvelle vie. En ce moment, c'est la toiture qui est en réfection, avec une difficulté : le respect de l'architecture de l'époque.

Ancienne toiture obsolète

Sur le tarmac, non loin du va-et-vient des avions, près de 50 tonnes d’acier s’élèvent dans les airs grâce à une grue de 700 tonnes et de plus de 60 mètres de haut. Une structure métallique qui va venir remplacer et renforcer la toiture du mythique Sky Hall. En aluminium, elle ne répondait plus depuis longtemps aux normes d’incendie, malgré une architecture innovante qui remonte aux années 50.