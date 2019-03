Un œil sur demain: la technologie au service d'une agriculture plus durable

Dès ce dimanche, un nouveau rendez-vous hebdomadaire s'installe sur les antennes de la RTBF. Le JT de 13h de La Une et celui de 8h des radios de la RTBF sera ponctué par une séquence flambant neuve : "Un oeil sur demain". Concrètement, il s'agit du rendez-vous avec les découvertes scientifiques qui révolutionnent ou vont révolutionner nos vies prochainement.

Le premier rendez-vous de cette séquence est consacré aux agriculteurs de "haute précision". C'est-à-dire les travailleurs ruraux qui mettent la technologie au service de leur travail. Les drones par exemple permettent d'envisager de nouvelles manières de travailler, plus efficaces mais surtout plus écologique pour ce secteur souvent pointé du doigt par les défenseurs de l'environnement.

Technique pratique et écologique

Un drone décolle depuis un champ de colza. Cet engin téléguidé est spécialement développé pour l'agriculture. "On peut observer l'état de la végétation", lance Bernard Typhon, professeur d'agrométéorologie. Les image obtenues permettent d'indiquer à l'agriculteur où il doit mettre plus, ou moins d'engrais. mais aussi d'azote. "Si on compare une zone en jaune où il y a plus de biomasse, 2,8 kilos, vous voyez que la zone bleue on va mettre moins d'azote", commente Stéphane Henry, brandissant une carte de son champ, colorée de différentes couleurs.

Et pour Stéphane comme pour les autres agriculteurs adepte de cette technique high-tech, pas besoin de mémoriser la carte lorsuqe le moment est venu d'épandre. Toutes les données sont enregistrées dans le GPS du tracteur. "Ici, je ne tiens pas le volant, la parcelle a été enregistrée et le tracteur suit bien sa ligne", explique l'agriculteur. Une sorte de pilote automatique donc, établi grâce aux observations du drône. Autre avantage : "Il n'y a aucun 'redoublage', assure Stéphane. Cela permet de faire une économie de produit. D'un point de vue environnemental c'est quand même important de ne pas mettre du produit là où il n'en faut pas."

Moins cher que les drones, l'utilisation des images de satellites spécifiquement dédiés à l'agriculture. Ils devraient permettre d'indiquer quelles parcelles ont davantage besoin d'eau. Encore faut-il que toutes ces technologies soient accessibles aux agriculteurs du monde entier.