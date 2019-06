Un homme exécuté en Géorgie, le dixième depuis janvier aux Etats-Unis

L'Etat américain de Géorgie a exécuté jeudi soir un homme condamné pour le meurtre, il y a plus de vingt ans, d'un gardien de prison en civil. Marion Wilson, 42 ans, a reçu une injection létale peu avant 22H00 (02H00 GMT) dans un pénitencier près de Jackson, dans le sud des Etats-Unis, ont annoncé les services correctionnels de Géorgie. En mars 1996, il se trouvait dans un supermarché avec Robert Earl Butts qui, comme lui, faisait partie du violent "Folk Nation Gang". Les deux hommes avaient repéré à la caisse un gardien de prison de leur connaissance, Donovan Corey Parks, venu acheter de la nourriture pour ses chats. Selon l'accusation, ils avaient décidé de l'agresser pour accroître leur prestige au sein de leur gang. Ils l'avaient suivi sur le parking du supermarché et lui avait demandé de les ramener chez eux. Une fois à bord du véhicule, Robert Butts avait dégainé une arme. Quelques minutes plus tard, le corps sans vie de Donovan Parks était abandonné dans une rue. Les deux hommes avaient été rapidement arrêtés et condamnés à la peine capitale. Ils avaient ensuite multiplié les recours juridiques pour y échapper mais Robert Butts a été exécuté en mai 2018. Marion Wilson, qui assurait ne pas avoir tiré le coup fatal, a tenté des appels jusqu'à la dernière minute. Il a essuyé jeudi des refus du bureau des grâces de Georgie et de la Cour suprême des Etats-Unis. Il est le dixième condamné à mort exécuté depuis janvier aux Etats-Unis.