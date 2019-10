Un homme arrêté par erreur dans l'affaire Dupont de Ligonnès: que s'est-il passé ?

D’après une source policière citée par l’AFP, l’homme arrêté vendredi à Glasgow n’est pas Dupont de Ligonnès après un test ADN négatif. L’homme démentait devant les policiers écossais être ce père de famille nantais disparu et recherché depuis le meurtre de sa famille en 2011. Il s’appelle Guy Joao et ne ressemble pas physiquement au fugitif.

Des doutes étaient apparus depuis qu’il était établi que les empreintes digitales de l’homme arrêté à Glasgow ne correspondent pas à celle de Xavier Dupont de Ligonnès, une information de BFM confirmée par une source proche du dossier.

Des informations erronées relayées de toute part

Que s’est-il passé ? Vendredi soir, c’est le quotidien français Le Parisien qui a lancé l’information : Xavier Dupont de Ligonnès, recherché depuis huit ans par la police, a été arrêté à sa descente d’avion en Ecosse. L’Agence France-Presse embraye à 21h01 et n’emploie pas non plus de conditionnel. "Xavier Dupont de Ligonnès arrêté à l’aéroport de Glasgow (source proche enquête)", écrit alors l’AFP.

L'agence écrit ensuite, dans un texte diffusé à 21h35 : "Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants en 2011 à Nantes et activement recherché depuis, a été arrêté vendredi à l'aéroport de Glasgow (Ecosse), a annoncé à l'AFP une source proche de l'enquête, confirmant une information du Parisien." Peu après minuit, l'AFP cite le procureur de la République de Nantes qui appelle à la "prudence" après cette interpellation.

Autre précision, donnée en milieu de journée samedi : l'AFP a fait son annonce en se basant sur "quatre sources distinctes proches de l'enquête française".