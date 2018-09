Un hélicoptère s'est écrasé à l'aéroport de Courtrai-Wevelgem, quelques blessés légers

Un hélicoptère s'est écrasé ce mercredi à l'aérodrome de Wevelgem (Flandre-Occidentale), a fait savoir la zone de secours Fluvia. Selon les pompiers, deux ou trois personnes se trouvaient à bord de l'appareil. Il y a quelques blessés légers. L'appareil aurait soudainement perdu de la puissance au décollage, et s’est écrasé à l’arrière de l’aérodrome de Wevelgem.

"L'avion s'est écrasé peu après le décollage, ce qui signifie qu'il n'était pas très haut dans les airs, et heureusement, aucun incendie n'a éclaté", a déclaré l'attaché de presse de la zone de pompiers de Fluvia. Certains des occupants ont été légèrement blessés. Ils sont toujours bloqués dans l'appareil, les pompiers font tout leur possible pour les libérer le plus rapidement possible.