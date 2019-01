Un "hackaton humanitaire" pour développer des solutions pour lutter contre la famine

Le premier "hackathon humanitaire" se concentrant sur la sécurité alimentaire est organisé ces mardi et mercredi à l'initiative du vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement Alexander De Croo, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) et Hack Belgium Labs. Quelque 200 organisations belges et étrangères se sont donné rendez-vous mardi matin au palais d'Egmont à Bruxelles pour formuler de nouvelles réponses aux problèmes de famine par le biais de solutions technologiques et innovantes.

Le Hackathon rassemble des participants issus d'organisations humanitaires, de start-ups, de grandes sociétés, d'institutions donatrices, d'ONG et du monde académique. Sont ainsi notamment présents des représentants de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR), de Médecins Sans Frontières, d'Oxfam, de Handicap International, de BNP Paribas Fortis, de Mondelez...

Selon des statistiques du PAM, quelque 821 millions de personnes dans le monde sont exposées à la famine, un chiffre en hausse entre autres en raison des conflits et des changements climatiques.

"L'innovation sauve des vies", a déclaré Alexander De Croo. "En tant qu'important donateur, la Belgique soutient des projets innovants qui permettent de rendre les interventions d'urgence plus efficaces. Le Hackathon Humanitaire nous aidera à développer de nouvelles solutions viables pour accroitre l'efficacité de l'action humanitaire globale."

"Cet évènement arrive à point nommé, alors que la demande d'aide humanitaire atteint des niveaux record", poursuit le ministre.

Les participants formeront des équipes qui s'efforceront de répondre à l'un des cinq défis critiques lié à l'accès humanitaire, à la gestion des données, au changement climatique, aux opportunités du marché pour les petits exploitants agricoles et à l'aide d'urgence.

Mercredi en fin de journée, les équipes présenteront leurs idées et leurs prototypes à un jury composé d'experts du gouvernement belge en vue de pouvoir bénéficier de soutien pour leurs projets. Les propositions les plus évolutives et les mieux applicables seront évaluées par l'Accélérateur d'Innovation du PAM, qui génère de nouvelles solutions pour lutter contre la faim dans le monde.