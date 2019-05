Un glacier binchois parmi les meilleurs artisans du pays

Une gousse de vanille. Des noix de beurre. Une bouteille de lait.

Des ingrédients on ne peut plus basiques, qui sont pourtant à la base d'une des glaces les plus originales du pays.

Derrière le plan de travail, s'agitent un grand tablier blanc et deux gants de plastique noir. Ils appartiennent à Damien André, jeune glacier français fraîchement arrivé chez Franklin.

Cette marque binchoise propose « un gout alternatif unique en Belgique », avec des glaces sans sucre ajouté. « Depuis des dizaines d'années, les industriels ajoutent du sucre qui écrase le goût, explique le jeune artisan. En retirant ce sucre, nous avons redécouvert des goûts authentique. »