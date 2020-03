Un foyer du coronavirus dans le centre du Hainaut, dans la région de Mons

On dénombre ce lundi 16 mars 172 nouvelles infections au coronavirus (dont 80 en Flandre, 68 en Wallonie et 17 à Bruxelles), portant le chiffre global à 1.058 cas dans le pays, a indiqué le SPF Santé publique lors de son dernier bilan face à la presse.

Parmi les nouveaux cas, le SPF Santé publique enregistre 80 en Flandre, 68 en Wallonie et 17 à Bruxelles. "Il y a des zones, où il y a plus de cas. On constate en effet un peu moins de cas en Wallonie et à Bruxelles. Cela est dû à la densité de population en Région wallonne, par exemple. Mais il existe néanmoins un foyer dans le Hainaut; nous y sommes très attentifs", a expliqué Emmanuel André, microbiologiste, professeur de médecine à la KU Leuven.

Et d'après la carte de Sciensano, établie sur base du nombre de cas de Covid-19 rapportés à Sciensano jusque dimanche 16h, ce serait plus précisément la région de Mons qui est touchée.