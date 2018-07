Un été chargé pour les bénévoles de la Croix-Rouge

Les vacances ont enfin commencé ! Entre la Coupe du Monde, les festivals de musique, la F1, la Fête nationale ou encore le Mémorial Van Damme qui clôture le mois d'août, il y a de quoi faire. Mais pour les équipes de secours comme la Croix-Rouge, les mois de juillet et août sont synonymes de surcharge : "Il y a à peu près 2000 bénévoles à la Croix-Rouge. Nous n'avons pas de réelle difficultés à remplir nos missions puisque les événements sont généralement prévus à l'avance... Mais il est vrai que la baisse de volontaires est bien présente car beaucoup partent en congé et que les événements s’enchaînent. La plus grosse difficulté se présenterait si un nouvel événement se présente à nous...", nous explique le coordinateur du service des secours de Bruxelles-Capitale, Raphaël Schmidt.

Compliqué sur le terrain... Mais aussi pour tout organisateur souhaitant faire appel à la Croix-Rouge : "Tout organisateur qui souhaite faire appel à la Croix-Rouge peut encore le faire par mail ou via le formulaire en ligne accessible sur nos sites. Seulement, nous restons prudents puisque l'été est toujours chargé pour les équipes".

Les missions

Nous l'avons compris, il est obligatoire pour tout événement public d'être encadré sur le terrain par une équipe de secours... Mais, comment cela se passe-t-il? "De manière générale, un poste de soin est toujours présent sur place. Nous nous occupons d'un public vaste : des personnes touchées par de fortes chaleurs, ceux qui ont trop bu, un barman coupé lors de son service. Pour les écrans installés sur des places publiques avec plus de 2000 personnes, il nous arrive de rajouter une équipe d'intervention supplémentaire, ainsi qu'une ambulance".

Etre volontaire

Etre volontaire, ça ne s'improvise donc pas. C'est pourquoi, tout au long de l'année, la Croix-Rouge recrute des bénévoles formés : "Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles puisqu'il n'y en a jamais assez. Mais ce que nous voulons avant tout, ce sont des personnes compétentes et formées. La formation dure au minimum 2 mois et maximum 6 mois, selon les disponibilités de la personne. Pour pouvoir secourir, le Brevet Européen de Premier Secours (BEPS) ainsi qu'un complément de secourisme est indispensable pour le candidat. Une formation supplémentaire peut aussi lui être demandée".