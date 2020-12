Un Erasmus dans son propre pays ? En Belgique, c'est possible depuis 2004 (mais personne ne le sait)

Faire un échange Erasmus dans son propre pays ? L’idée peut paraître loufoque et pourtant… En Belgique, c’est possible depuis 2004 ! Ça s’appelle " Erasmus Belgica ". À quoi sert ce programme et combien d’étudiants y participent ?

Le programme " Erasmus classique "

Pour beaucoup, le programme " Erasmus " rime avec échange étudiant à l’étranger. Les images du film " L’Auberge espagnole " de Cédric Klapisch résonnent encore dans nos têtes. On se remémore les soirées endiablées à Barcelone d’étudiants venus des quatre coins d’Europe.

Avec un budget de 14,7 milliards d’euros, Erasmus + offre la possibilité à plus de 4 millions d’Européens d’étudier, de se former et d’acquérir une expérience à l’étranger.

Lors de l’année scolaire 2018/19, la Belgique a par ailleurs accueilli 12.821 étudiants et stagiaires, une augmentation de plus de 20% par rapport à cinq ans auparavant. Dans l’autre sens, 9422 étudiants et stagiaires belges se sont rendus à l’étranger.

Les destinations les plus prisées sont la France, l’Espagne et les Pays-Bas. La KULeuven, l’université de Gand et l’UCLouvain sont les 3 institutions qui envoient le plus d’étudiants belges à l’étranger.