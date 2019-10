"Un enfant": Francis Van de Woestyne et Patricia Vergauwen témoignent de la mort de leur fils - © Tous droits réservés

Les invités de Matin Première : Patricia Vergauwen et Francis Van De Woestyne - La perte d'un... C’est une histoire qui nous pourrait tous arriver. Un vendredi soir. Le 4 novembre 2016, Victor, 13 ans, tombe du toit de sa maison à Schaerbeek. Par accident. Il tournait un film sur son smartphone avec son cousin. Ses parents, Patricia Vergauwen et Francis Van de Woestyne, sont au restaurant. La grande sœur tentera de le réanimer. Mais il est trop tard. Près de 3 ans plus tard, ses parents publient un livre, « Mon enfant », pour raconter ce drame absolu, la douleur qui les accompagne chaque matin, et le combat quotidien qu’ils mènent au nom de leur fils. Patricia VERGAUWEN et Francis VAN DE WOESTYNE sont les invités de Thomas GADISSEUX.