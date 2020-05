Un enfant est mort en France: il semble bien y avoir un lien entre la résurgence du syndrome de Kawasaki et le Covid-19

Disons le d’emblée, pour le moment le lien entre une résurgence de la maladie de Kawasaki et le covid-19, n’a pas encore été formellement établi. Mais nombre de spécialistes, à travers le monde, observent une explosion des patients présentant des symptômes similaires à la maladie de Kawasaki et une infection au coronavirus chez les enfants.

C’est au Royaume-Uni que l’alerte a été donnée en premier. Une douzaine de cas d’enfants, présentant une maladie rare ont été admis dans un état grave. Plusieurs étaient positifs au Covid-19. Suivent alors plusieurs pays dont les Etats-Unis, l’Italie ou encore la France. En Belgique aussi, fin avril, on notait une dizaine de cas.

Comme l’explique le journal Le Monde, selon un rapport du SPF (Service publique France), les pédiatres ont remarqué qu’un nombre anormalement élevé d’enfants, d’une moyenne d’âge de 8 ans, qui s’étaient présentés à l’hôpital avec des symptômes similaires à ceux du syndrome de Kawasaki. Et tous avaient été contaminés par le Covid-19. Ils étaient peu ou asymptomatiques. "Le lien entre ces syndromes hyperinflammatoires et le Covid-19 a été établi ", affirme ainsi le professeur Alexandra Belot, dans les colonnes du Monde. Le rapport français parle de "maladies inflammatoires systémiques pédiatriques".

Prudence

"Prudence", rappelle le chef de pédiatrie du CHU UCL Namur, David Tuerlinckx. Pour le moment le lien entre Kawasaki et le coronavirus n’est pas formellement établi.

Même si certaines similarités ont également été observées en Belgique. Et il explique une nuance importante : parmi les cas observés, les patients présentaient "certains" symptômes de la maladie de Kawasaki – une myocardite par exemple – mais ne présentaient pas absolument tous les symptômes.

Toutefois, il y a, selon lui, un dénominateur commun : "c’est l’atteinte multisystémique. Une inflammation très importante qui peut toucher plusieurs organes", chez tous les patients. Et, c’est "temporellement lié au covid-19", indique-t-il.

Plusieurs études indiquent des similarités

125 en France. Depuis le 1er mars (les chiffres s’étendent jusqu’au 12 mai, ndlr), c’est le nombre total d’enfants qui ont été pris en charge dans des services de pédiatrie et qui ont présenté des symptômes proches de Kawasaki "avec une note inflammatoire et myocardite beaucoup plus marquée ", dit le rapport français.

Pour information, la maladie de Kawasaki affecte quasi exclusivement que les enfants, rappelle la revue médicale The Lancet. Elle se manifeste par une inflammation de plusieurs organes, de la fièvre, une éruption cutanée, des engelures, une conjonctivite, les lèvres sèches ou encore une atteinte cardiaque… Il s’agit en fait d’une réponse du système immunitaire lorsqu’il est attaqué… Par exemple, par le Covid-19.

"C’est un dérèglement du système immunitaire. Une réaction anormale de l’organisme" face à un virus, explique David Tuerlinckx.

Quels sont les liens ?

Au vu des ressemblances des symptômes avec la maladie de Kawasaki, on parle de "Kawasaki like". L’étude menée en France, montre que la majorité des jeunes patients ayant présenté ces symptômes ont été testés positif au coronavirus (52%). Et elle démontre que le "lien au virus est probable chez 15 (12%) patients supplémentaires (comptage sujet positif ou au scanner évocateur)".

De même en Italie, au cœur de l’épicentre de l’épidémie, à Bergame, une étude montre qu’"au cours des derniers mois, nous avons enregistré une explosion de symptômes pouvant être relié à la maladie de Kawasaki ", détaille la revue The Lancet. Sur 10 patients, 8 étaient positifs au coronavirus.

De plus, The Lancet montre une explosion des cas à Bergame, épicentre italien du virus. Entre 2015 et le début de l’épidémie 19 patients ont été admis en pédiatrie avec les symptômes de la maladie de Kawasaki. Alors que, en un mois seulement, 10 jeunes patients ont été admis à Bergame, à l’hôpital Papa Giovanni XXIII. Une incidence sur un mois, "jusqu’à 30 fois supérieure" aux cas relevés mensuellement, depuis 2015.