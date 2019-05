Un enfant de 20 mois sauvé grâce aux bactériophages

Les parents, Sofiane et Khadidja et leur garçon Wael, porté par le pédiatre-infectiologue Dimitri Van der Linden. - © Tous droits réservés

Plus

Les bactériophages sont des virus qui tuent des bactéries superrésistantes. Ils sont connus de longue date, mais ce traitement a été délaissé au profit des antibiotiques. Le problème est qu’aujourd’hui, les bactéries sont devenues résistantes aux antibiotiques. Wael, un petit garçon de 21 mois, a été sauvé grâce à l’injection de ces bactériophages. Les Cliniques Saint-Luc ont collaboré avec l’hôpital militaire Reine Astrid, un essai thérapeutique unique au monde. Wael est un petit garçon vif et souriant. Rien ne laisse deviner qu’il y a quelques mois il était entre la vie et la mort, sa maman à son chevet. « Il n’était pas bien du tout. Il faisait de la température jour et nuit » commente Khadidja.

Le traitement qui a sauvé Wael. - © Tous droits réservés

Wael avait développé une grave infection résistante aux antibiotiques. « Wael était dans un état très critique aux soins intensifs. À ce moment-là, on a dû prendre des décisions importantes », explique le docteur Van der Linden, infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Et la décision a été de soigner le petit garçon en lui injectant des bactériophages. « On a eu la chance de pouvoir compter sur l’hôpital militaire Reine Astrid, qui a été extrêmement réactif. »

L’hôpital militaire cultive ces phages, qui sont des virus mangeurs de bactéries. - © Tous droits réservés

L’hôpital militaire cultive ces phages, qui sont des virus mangeurs de bactéries. Il les livre gratuitement aux hôpitaux qui n’ont plus d’autre solution pour sauver un patient. Wael a reçu ces bactériophages par intraveineuse pendant longtemps, 85 jours, avec un effet bluffant, se souvient sa maman : « Au fur et à mesure qu’on avançait dans le traitement des bactériophages, on sentait que notre fils allait de mieux en mieux. Il faisait beaucoup moins de température. » Un traitement qui a fonctionné pour Wael, mais reste peu utilisé, nous explique le docteur Soentjes, chef de service en infectiologie à l’hôpital militaire : « Depuis 2008 jusqu’à maintenant, on a peut-être traité 25 patients parce que les antibiotiques ne marchent plus. » Voilà l’une des conditions d’utilisation de ce traitement, qui jusqu’ici ne peut être administré qu’en dernier recours.

Phagothérapie, nouvel espoir de la médecine (Archives: Journal télévisé 16/01/2014) Phagothérapie, nouvel espoir de la médecine - 16/01/2014