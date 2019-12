Un endoscope sur deux utilisés dans les hôpitaux est toujours souillé après lavage

Environ 5% des patients qui séjournent à l’hôpital contractent une infection au sein de l’établissement. Si l’hôpital assure une hygiène optimale pour lutter contre le fléau des maladies nosocomiales (du nom grec ‘nosos’, et ‘komein’, hôpital), force est de constater que certains dispositifs posent plus de problèmes.

Une étude, réalisée sur les endoscopes par la société belge de biotech Onelife, montre la grande difficulté pour les équipes d’hygiène et celles de stérilisation de les maintenir d'éviter leur contamination.

Les endoscopes, ce sont ces instruments systématiquement utilisés aujourd’hui pour la visualisation d’opérations chirurgicales intrusives, ou simplement pour l’observation d’endroits difficilement accessibles comme la vessie ou la cavité abdominale.

En raison de leur utilisation et leur design complexe, ces appareils font déjà l’objet d’un processus de nettoyage et de désinfection particulièrement rigoureux au sein des hôpitaux. Il n’empêche, l’étude One Life révèle des résultats stupéfiants comme l’explique, Sébastien Goenen, CEO de OneLife : "A l’aide d’une mini caméra qui révèle la présence de souillures dont des Biofilms, nous avons littéralement ‘sondé ces sondes’, pour finalement constater que plus de la moitié des dispositifs étaient souillés ou endommagés à l’intérieur alors qu’ils étaient prêts à l’emploi."

Les biofilms, une bombe à retardement

Petite précision, les biofilms sont une sorte de carapace naturelle très résistante constituée par les bactéries qui s’y reproduisent par million à l’abri des produits de désinfection. Les bactéries ont développé ce moyen d’autodéfense mais les autre virus et micro-organismes viennent aussi y trouver refuge. Les biofilms constituent ainsi une véritable menace pour les patients puisqu’ils sont 1.000 fois plus résistants aux antibiotiques, il est donc capital de veiller à empêcher leur développement.

"Désinfecter une surface qui n’est pas propre n’a donc aucun sens", conclut Gordon Blackman, président du groupe Realco. "Nos solutions de nettoyage à base d’enzymes permettent de disloquer les biofilms pour nettoyer en profondeur et puis désinfecter de manière optimale. Les professionnels de la santé en sont conscients mais la course à la réduction des coûts, qui étrangle l’ensemble de leurs processus, les pousse à opter pour des solutions plus économiques."

Les chiffres parlent pourtant d’eux-mêmes : OneLife a eu l’occasion de traiter les endoscopes souillés et 80% étaient impeccables suite à leur intervention (les 20% restants ont dû partir en réparation).

Ces résultats sont d’ailleurs corroborés par une étude comparative réalisée par le CHU de Liège qui conclut sans appel que l’utilisation d’une solution enzymatique concoctée avec le plus grand soin pour un nettoyage manuel d’endoscopes génère des résultats significativement supérieurs en termes de propreté.