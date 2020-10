Un éléphant de mer perdu sur terre

Une grande masse qui se traîne au sol dans la pénombre des rues de Puerto Cisne… Il a sûrement fallu quelques minutes aux habitants de cette ville chilienne avant de réaliser qu’il s’agissait d’un éléphant de mer, égaré là.

Selon Nicolás Leiva, responsable du département de gestion environnementale du SERNAPESCA (Service National chilien de Pêche et d’Aquaculture), l’événement ne serait en fait pas si rare : "C’est complètement naturel, en août et en septembre on voit plus d’éléphants des mers, et de pingouins dans la région. Cela arrive chaque année, mais c’est vrai que c’est de plus en plus fréquent dans cette zone".

Un groupe de voisins a finalement mené une opération de sauvetage. Avec l’aide de la Police et de la Marine, ils ont réussi à ramener l’animal à son habitat naturel.