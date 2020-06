Un échevin de Knokke fulmine après le week-end de Pentecôte : "La plage est pleine de déchets"

Les Belges ont afflué à la côte lors du week-end prolongé de Pentecôte. Parmi eux, des touristes d’un jour aussi, bien que ce ne soit pas vraiment autorisé. L’échevin du tourisme de Knokke se plaint des déchets que ces visiteurs laissent sur la plage.

"Ici à Knokke-Heist, c’était presque comme avant la crise du coronavirus", explique l’échevin du tourisme Anthony Wittesaele, du parti du bourgmestre Gemeentebelangen), à la VRT. "C’est assez terrifiant en ces temps de coronavirus. En principe, nous n’aurions pas encore dû voir de touristes d’un jour. Ces personnes n’ont nulle part où aller, vu que les restaurants et les cafés sont fermés. C’est également l’une des principales raisons pour lesquelles nous leur demandons de ne pas venir, mais l’appel n’a pas été respecté. Conséquence ? La plage est pleine de canettes et autres déchets. Nous aurons beaucoup de travail cette semaine pour nettoyer tout ce bazar."

Difficile à contrôler

L’échevin Wittesaele ne voit pas immédiatement de solution aux problèmes provoqués par les excursions d’un jour. "Sur une plage de plusieurs kilomètres, on ne peut pas aller vérifier qui est à sa place et qui ne l’est pas. Et il est également difficile de clôturer l’autoroute. Il serait préférable que les bars de plage et autres établissements de restauration soient déjà autorisés à ouvrir, sous de strictes conditions. Ainsi, les gens ne feraient pas la queue dans les épiceries ou les supermarchés pour se procurer de la nourriture et des boissons. On serait au moins capable de répartir les gens un peu mieux."

Nous ne voulons pas devenir le nouveau Tyrol

"Je comprends que c’était une période difficile et que les gens veulent reprendre leur souffle au bord de mer", conclut Wittesaele. "Mais nous l’avons dit plusieurs fois avec les bourgmestres et le gouverneur de la côte : nous ne voulons pas devenir le nouveau Tyrol, l’épicentre d’une nouvelle vague de contagion. J’espère qu’il n’y aura pas de nouveau pic après le week-end de la Pentecôte, mais s’il y en a un, ce sera la faute des personnes qui se sont réunies ici."