Anvers : au moins un mort et une dizaine de blessés après l'effondrement d'un échafaudage

Un grand échafaudage haut de 7 étages s'est effondré ce mercredi matin près de la gare d'Anvers-Central, a indiqué la police. La Pelikaanstraat a été fermée aux automobilistes, mais également aux piétons et aux cyclistes. Il y a au moins un mort et un blessé grave selon la police. Plus tôt, les pompiers faisaient état d'une dizaine de blessés. Les services de secours recherchent actuellement à l'aide de chiens et de caméras thermiques d'autres victimes potentielles, bien qu'il n'y ait aucune indication en ce sens.

Les services de secours ont effectué un déploiement important dans la zone. L'échafaudage avait été hissé sur un chantier de l'entrepreneur Cordeel. La porte-parole de l'entreprise a confirmé l'information sans donner plus de précisions, renvoyant aux services de secours.

La police demande d'éviter les environs pour permettre aux services de secours de faire leur travail. Les personnes qui voudraient rejoindre la gare sont invitées à entrer uniquement par la place Reine Astrid. Plusieurs lignes de bus de De Lijn sont fortement perturbées par l'incident.