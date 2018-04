Un drapeau flamand de la collaboration à vendre? "Joli!", réagit la N-VA sur Twitter

Capture d'écran - © Twitter

Le tweet a, entre temps, été supprimé. Et le compte de la N-VA a publié à la place: "Ce matin, réagi à un mauvais tweet. Je n'avais pas vu le texte, mes excuses". Et ajouté: "Nous avons réagi positivement à un message dont le but était négatif".

Un cafouillage qui a lieu alors que la N-VA vient d'apprendre ce mercredi qu'elle ne pourra pas distribuer de drapeau flamand lors de la fête de la communauté flamande, le 11 juillet.

Le journal Het Nieuwsblad rapporte en effet que cette date tombe dans une période de préélectorale pendant laquelle les partis politiques ne peuvent pas distribuer de "gadgets" pour faire leur publicité.