Un djihadiste belge de l'Etat islamique arrêté en Syrie

Anouar Haddouchi, l'un des djihadistes belges les plus recherchés, aurait été arrêté en Syrie, selon une information du quotidien De Morgen. Ce Belge de 35 ans, qui vivait à Birmingham et avait rejoint l'Etat islamique en 2014, serait impliqué dans le financement des attentats de Bruxelles et de Paris. Surnommé "le bourreau de Raqqa", il aurait procédé à plus d'une centaine d'exécutions.

Toujours selon De Morgen, Anouar Haddouchi était connu sous le surnom d'Abou Souleymen al-Belgiki ("Le Belge") et serait lié à Mohamed Abrini, "l'homme au chapeau" des attentats de Zaventem le 22 mars 2016. Mohamed Abrini aurait reçu 3500 euros du compte bancaire d'Anouar Haddouchi. Depuis un an, le parquet fédéral avait annoncé qu'il enquêtait sur le dossier d'Abou Souleymen al-Belgiki.

Selon les services de renseignement belges, Haddouchi et son épouse Julie Maes (une Schaerbeekoise de 32 ans) ont été arrêtés par les troupes kurdes au printemps, après la bataille de Baghouz en Syrie. Contacté par la RTBF, le parquet fédéral n'a pas réagi pour le moment.