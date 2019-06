Un dispensaire animalier de la Fondation Prince Laurent ouvre à Hasselt

Un nouveau dispensaire de médecine vétérinaire sociale a ouvert mardi à Hasselt en présence du prince Laurent, qui est à la manœuvre de cette ouverture via sa Fondation, avec la province du Limbourg et la Ville d'Hasselt. Les personnes faisant face à des problèmes financiers ou sociaux pourront y faire soigner leur animal de compagnie gratuitement.

Il s'agit du cinquième dispensaire de ce type à Belgique, après Bruxelles, Gand, Seraing et Hornu. Il possède toutefois une particularité car il s'intègre dans le projet plus large 'Baas & Beest'. Un abri d'urgence pour les animaux, une banque alimentaire animale, des toilettages et des conseils d'alimentation seront ainsi en outre fournis. Par ailleurs, ce dispensaire implique toute la province alors que les autres sont principalement organisés au niveau communal.

Chaque année, quelque 12.000 animaux de compagnie sont soignés dans les dispensaires de la Fondation Prince Laurent. Les soins sont à gratuits à certaines conditions comme un revenu mensuel maximal.

La province du Limbourg alloue une subvention unique de 40.000 euros pour l'achat de matériel médical professionnel. La Fondation investit annuellement 120.000 à 150.000 euros dans chaque dispensaire, principalement pour couvrir les coûts salariaux des vétérinaires agréés.