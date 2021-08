Un deuxième arum titan, "la fleur qui pue", a fleuri au Jardin botanique de Meise

Après la floraison d'un premier arum titan la semaine dernière, la fleur d'un deuxième spécimen s'est ouverte cette nuit, a annoncé dimanche le jardin botanique de Meise. La plante ne mesure pas moins de 2m40.

L'arum titan (Amorphophallus titanum), appelé communément "la fleur qui pue", est une espèce rare et endémique des forêts tropicales de Sumatra. La fleur mesure plus de deux mètres et sa floraison ne dure que 72 heures, offrant un spectacle aussi visuel qu'olfactif. L'arum titan diffuse en effet une odeur caractéristique de viande avariée destinée à attirer les insectes pollinisateurs.

La semaine dernière, les curieux ont déjà pu admirer un premier spécimen en fleur, dans les allées du jardin botanique.