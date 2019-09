Un des inculpés pour les tirs sur des policiers à Tiège entendu dans l'enquête sur les attentats de Paris

Le procès des quatre personnes impliquées dans la fusillade de Tiège (près de Spa), lors de laquelle deux policiers avaient été blessés à l’arme lourde, débute ce mercredi 25 septembre devant le tribunal correctionnel de Liège. Les débats se tiendront dans des conditions de sécurité renforcées en raison du profil des personnes poursuivies et de la gravité des faits qui leur sont reprochés.

Parmi les prévenus : Nicolas Grbesa, ressortissant croate bien connu de la justice. Après la fusillade, il s’était enfui en Bosnie où il a été arrêté, puis extradé vers la Belgique sur base d’un mandat d’arrêt européen. Il ne nie pas avoir été un des occupants du véhicule à partir duquel les coups de feu ont été tirés lors de la course-poursuite avec la police, mais il conteste avoir eu l’intention de tuer les policiers. Il doit répondre de tentative de meurtre.

Un rôle dans la fourniture des armes aux terroristes ?

Selon les informations de la RTBF, Nicolas Grbesa intéresse aussi la justice dans le cadre d’un autre dossier : celui concernant les armes utilisées par la cellule djihadiste qui a commis les attentats de Paris le 13 novembre 2015 et de Bruxelles le 22 mars 2016. Les enquêteurs ont auditionné Nicolas Grbesa sur le rôle qu’il aurait pu jouer, un rôle dans la fourniture des armes aux terroristes.

Deux hommes relient Nicolas Grbesa au volet "armes" de l’enquête sur les attentats : Ibrahim El Bakraoui et Adis Abaz.

Ibrahim El Bakraoui est un des kamikazes de l’aéroport de Zaventem. Les enquêteurs ont aussi mis en évidence son rôle dans la préparation des attentats de Paris : dans la location des planques, la fourniture des faux papiers ou la recherche des armes. Nicolas Grbesa était en contact avec lui en 2015. Philippe Zevenne, l’avocat de Nicolas Grbesa, affirme que son client a pu fournir des explications au sujet des circonstances de ces contacts. Les deux hommes s’étaient rencontrés en prison alors qu’ils étaient tous les deux incarcérés pour des faits de banditisme.

Adis Abaz, ressortissant bosnien, a été arrêté en Allemagne au mois de juin et remis à la justice belge qui enquête sur les armes de la cellule terroriste. On a retrouvé l’ADN d’Adis Abaz sur une des kalachnikovs utilisées à la salle de concert parisienne du Bataclan le 13 novembre. Selon des médias de Bosnie, Adis Abaz a été condamné dans son pays pour trafic d’armes et Nicolas Grbesa aurait agi avec lui. Ce lien est contesté par l’avocat Philippe Zevenne.

Connu de longue date pour des faits de grand banditisme

L’enquête concernant la fourniture d’armes aux terroristes n’est pas encore bouclée. Nicolas Grbesa a été entendu par les policiers à deux reprises, mais il n’a pas été présenté au juge d’instruction et n’est pas inculpé dans ce dossier. Contacté par nos soins, le parquet fédéral ne souhaite faire aucun commentaire.

Nicolas Grbesa était connu jusqu’ici pour son implication dans des affaires de grand banditisme. Il a été condamné pour l’attaque violente d’un fourgon à Saint-Nicolas, en mai 2002. Plusieurs véhicules, des armes et une grosse quantité d’explosifs avaient été utilisés. Nicolas Grbesa était aussi lié à des individus de la "mouvance Marcel Habran". Son nom a été cité à plusieurs reprises, notamment en cour d'assises, lors des multiples procès de la "bande à Habran": c’est en effet la surveillance de la téléphonie de Nicolas Grbesa qui avait permis aux enquêteurs de remonter jusqu’aux auteurs d’une série de braquages.