Un Covid Safe Ticket au nom d’Adolf Hitler, validé par l’application Covidscan : comment l’expliquer ?

Ces Covid Safe Ticket sont donc valides, et ce dans toute l’Europe. Pourquoi ? Plusieurs théories émergent sur Internet.

Aucune preuve ne vient étayer ces affirmations. Selon Alex Legay, expert en cybercriminologie, une démonstration a été faite par un chercheur. "Il prouve que même en récupérant la liste des clefs de QR Codes désactivés, il ne serait pas possible de les réactiver. Il est presque impossible de voler les clés liées aux QR codes actifs, c’est extrêmement sécurisé et nous n’avons pas connaissance d’un vol."

L’usurpation de Covid Safe Ticket déjà existant

Une quatrième hypothèse émerge, plus probable selon Axel Legay, spécialiste en cybercriminalité. Il s’agirait plutôt de cas d’usurpations de QR codes déjà émis. Le spécialiste explique : "Il s’agit de la copie de votre vrai Covid Safe Ticket sur lequel on a remis l’identité d’une autre personne, voire de personnages qui ont disparu ou sont imaginaires". Comme en France, où les attestations de vaccination d’Emmanuel Macron et de Jean Castex ont fuité sur les réseaux sociaux.

Créer un faux Covid Safe Ticket serait en fait très simple, selon Axel Legay. "Il y a des personnes qui ont mis leur QR Code sur Internet, se sont fait voler leur téléphone, … Il y a un certain nombre de QR Code qui sont disponibles. Une fois qu’on a ça, fabriquer un faux et changer les informations privées, ce n’est pas très compliqué."

Ce qui expliquerait également pourquoi le Covid Safe Ticket d’Hitler est valable selon l’application CovidScan.