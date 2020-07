Un couple d'Afro-Américains va porter plainte contre Brussels Airlines après "une agression raciste"

Santana, son épouse Ariel, les deux jeunes enfants du couple et la mère d’Ariel reviennent d’Afrique. Le couple y lance des projets humanitaires. Ils doivent se rendre en Pologne, pour affaires et une escale est prévue à Bruxelles. Le vol se passe bien. "J’étais moi, mon mari et mes enfants dans une rangée et ma mère dans une autre", raconte Ariel. "Ma mère était entre un homme et une femme. Mais pendant tout le vol, ils n’ont pas arrêté de se parler en dérangeant ma mère, en la cognant, en se penchant littéralement sur ses genoux. C’était infernal."

L’interpellation de Santana et une vidéo reprenant une partie de l’incident ont fuité sur Internet à la mi-mars. Mais le couple n’avait jamais véritablement présenté sa propre version des faits. Que s’est-il passé dans ce vol Accra (Ghana) – Zaventem ? Santana et Ariel l’ont longuement raconté cette semaine dans une interview accordée à une militante anti-raciste , Juliet Lopez, qui gère le compte Youtube Bla Xit. Un entretien près de quatre mois après les faits, épidémie de coronavirus oblige.

Ce n’est pas du passé pour Santana et Ariel. Ce qui leur est arrivé le 13 mars, à quelques heures du confinement en Belgique , lors d’un vol Brussels Airlines, est "une agression raciste". Ce couple d’entrepreneurs et acteurs humanitaires afro-américains envisage aujourd’hui de porter plainte contre la compagnie aérienne après que Santana, 45 ans, a été frappé par un steward et ensuite une hôtesse de l’air. Contacté par téléphone par la RTBF, Santana veut que "justice soit faite. Je n’ai pas d’autres choix après ce qui m’est arrivé".

Le steward dit à ma mère qu’elle va devoir gérer cela elle-même

La mère d’Ariel, 71 ans, supporte. Et puis, n’en peut plus. Elle est à bout. Elle appelle un steward. "Elle lui demande si elle peut changer de place. Il lui répond alors qu’elle va devoir gérer cela elle-même et qu’il n’est pas la police. Cela m’a mis hors de moi. Le steward est responsable du vol, du bien-être des passagers. Où veut-il que ma mère aille ?"

Santana intervient et "je propose alors de changer de place avec ma belle-mère". Il suppose qu’en sa présence, les deux autres passagers n’oseront plus reproduire le même comportement. "Mais l’homme se lève et se met à parler de manière agressive à mon mari", poursuit Ariel. "Tout cela en français. Je ne comprenais rien mais je peux vous dire que c’était sur un ton très violent."

Un steward intervient. "Et là, sans raison, il me frappe au visage", nous raconte Santana sous le choc quatre mois plus tard. "Il ne venait pas régler le problème."

Heureusement que l’hôtesse intervient à ce moment-là. Mais…

Santana, ancien boxeur, est furieux. "Vous savez : se faire frapper devant sa femme, ses propres enfants, sa belle-mère, pour qui vous sacrifiez tout, c’est quelque chose qui fait mal, qui vous blesse. Je me devais de répondre." Santana tente de rattraper le steward. Mais d’autres membres du personnel de cabine s’interposent dont une hôtesse.

"Ce devait être la responsable de cabine. Je lui explique ce qui s’est passé, que son collègue m’a frappé. C’est sa boss, elle va pouvoir m’écouter et le rappeler à l’ordre. Je suis un ancien boxeur. Je savais que si je le frappais, j’irais en prison. Heureusement qu’elle intervient à ce moment-là."

Mais selon Santana, rien ne se passe comme espéré. "Elle me répond que ce n’est rien, que je fais toute une montagne pour pas grand-chose, que j’exagère. Elle me demande de me calmer en poussant, en me bousculant." Dans l’appareil le ton monte, les cris se mêlent aux invectives. "Je lui demande d’arrêter de me pousser", ajoute Santana. "Je lui dis que je suis face à une femme et que je ne vais pas la frapper. Dans cet appareil, je ne suis pas sur mon terrain, elle oui. Je lui demande d’arrêter de me pousser."

Santana ne comprend pas que l’hôtesse lui demande de se taire. Il lâche un "Fuck" (p… en anglais !). L’hôtesse lui assène une gifle, Santana réplique. C’est cet extrait qui à l’époque fait le tour des réseaux sociaux et des sites d’infos. On y voit stewards et passagers bondir littéralement sur Santana pour le maîtriser. Résultat : plusieurs côtes cassées.